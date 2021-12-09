لبنان

ميقاتي في القاهرة.. ومحادثات مع السيسي بحثت في العلاقات الثنائية ووضع المنطقة

Lebanon 24
09-12-2021 | 02:48
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  إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم الخميس في قصر الاتحادية في القاهرة في حضور رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي. وجرى على مدى ساعة وربع الساعة عرض العلاقات اللبنانية- المصرية والوضع في المنطقة.

 

 

 

ميقاتي يزور مقر جامعة الدول العربية

وزار ميقاتي بعدها مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث استقبله الامين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، في حضور الامين العام المساعد ورئيس مكتب الامين العام السفير حسام زكي، رئيس قطاع الشؤون العربية والامن القومي السفير خليل الذوادي ، مدير ادارة المشرق العربي الوزير  المفوض لمى قاسم ومسؤول الملف العربي في مكتب الامين العام المستشار جمال رشدي.

كما حضر سفير لبنان في مصر علي الحلبي  والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

 

 

وكان ميقاتي وصل قبل ظهر اليوم الخميس الى القاهرة في مستهل زيارة رسمية لمصر. وكان في استقباله في مطار القاهرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

 

وقد اقيمت للرئيس ميقاتي مراسم الاستقبال الرسىمية، فعزفت  الموسيقى النشيد الوطني  اللبناني والنشيد الوطني المصري، بعدها استعرض الرئيسان ثلة من التشريفات، ثم انتقلا الى القاعة الحكومية  في مطار القاهرة.

 

ويضم الوفد اللبناني سفير لينان في مصر علي الحلبي والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، فيما ضم الوفد المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة حلمي السعيد.

 

 

 
 

 

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