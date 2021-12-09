ميقاتي وصل إلى القاهرة (صور)

وصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل قليل الى القاهرة في مستهل زيارة رسمية لمصر. وكان في استقباله في مطار القاهرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقد اقيمت للرئيس ميقاتي مراسم الاستقبال الرسىمية، فعزفت الموسيقى النشيد الوطني اللبناني والنشيد الوطني المصري، بعدها استعرض الرئيسان ثلة من التشريفات، ثم انتقلا الى القاعة الحكومية في مطار القاهرة.

ويضم الوفد اللبناني سفير لينان في مصر علي الحلبي والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، فيما ضم الوفد المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة حلمي السعيد.

وستبدأ محادثات الرئيس ميقاتي باجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.