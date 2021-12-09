لبنان

ما نشهده ليس إلا البداية...تحذير من محافظ بيروت!

Lebanon 24
09-12-2021 | 03:01
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تفقد محافظ بيروت مروان عبود مكان انفجار قسطل المياه في شارع محمد الحوت في رأس النبع في بيروت.

وبعد الجولة، لفت عبود في حديث لـmtv، إلى إنّ "انفجار قسطل المياه في شارع محمد الحوت يُلقي الضوء على حالة شبكة المياه في بيروت القديمة والمهترئة مما يؤدّي إلى خسف الطرقات وعالجنا 3 حالات في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "لا صيانة وأحد لا يسهر على مصلحة الشبكات والبنية التحتية فهي مهدّدة بالإنهيار أكثر من الآن فصاعداً وما نشهده ما هو إلا بداية"، وتابع: "نحنا ما عم نلحّق على شي".

وقال عبود: "في شارع مار الياس في بيروت حصل حادث مماثل لانفجار القسطل في شارع محمد الحوت منذ قليل".
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