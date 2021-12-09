أسبوعان مفصليان.. هذا ما سيجري بملف الدواء

اعتبرت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمي عاصي أن القطاعين الاستشفائي والطبي حالهما كما حال البلد في ظل رفع الدعم، وغياب الحلول بيد الجهات المعنية.وأشارت في حديث لاذاعة صوت كل لبنان الى أن النقابة تتعاون مع وزارة الصحة ويجري التنسيق الدائم بين الطرفين لبلورة آلية تحدد الربح والتكاليف على المستلزمات ووعدت بأن يتم نشر الأسعار المخفّضة على موقع وزارة الصحة في خلال أسبوعين كحد أقصى.