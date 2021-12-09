لبنان

المنخفض الجوي سينحسر في هذا الموعد.. إليكم طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
09-12-2021 | 03:22
A-
A+
Doc-P-895119-637746427872975674.jpg
Doc-P-895119-637746427872975674.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئيا بالاجمال بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية ورياح ناشطة أحيانا.

 

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  ينحسر المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر  كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة)

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  غائم مع هطول امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية صباحا و انخفاض بسيط في درجات الحرارة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، كما يتكون الضباب بشكل كثيف على الطرق الجبلية. يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر ويتحول الى قليل الغيوم مساء و يتكون الجليد على الطرق ابتداء من ارتفاع 2000متر و ما فوق.

 

الجمعة:  غائم جزئيا بالاجمال بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية ورياح ناشطة أحيانا .

 

السبت:  قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا.

 

الأحد: غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي و محدود في درجات الحرارة.

 

- الحرارة على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 7 الى 14 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 25 و 45 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساجل يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين  55 و 85%

- حال البحر:  متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  22 درجة.

-الضغط الجوي:   767 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس:  6,32

- ساعة غروب الشمس: 16,30

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:31 | 2021-12-09
02:48 | 2021-12-09
05:56 | 2021-12-09
07:25 | 2021-12-09
07:24 | 2021-12-09
07:20 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website