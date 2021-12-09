مجهولون يسرقون سيارة في بلدة النبي عثمان (صور)

أشارت مندوبة "لبنان 24" الى أن مجهولين أقدموا على سرقة سيارة صباح اليوم في بلدة النبي عثمان تعود إلى المدعو ع. أ. ب. عسكري في الجيش وفروا الى جهة مجهولة.

الرجاء ممن يعرف عنها شيئا التواصل على هذا الرقم 70304857.