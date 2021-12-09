دائرة حلبا في كهرباء لبنان التزمت الاضراب

التزمت مؤسسة كهرباء لبنان، دائرة حلبا وأقسام برقايل، القليعات، القبيات بالاضراب وأقفلت أبواب مراكزها، بناء على دعوة نقابة عمال ومستخدمي المؤسسة الى الإضراب ثلاثة أيام، احتجاجا على اتخاذ وزير الطاقة اجراءات من دون الرجوع الى مؤسسة كهرباء لبنان وتوسيع صلاحيات مقدمي الخدمات.



