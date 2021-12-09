لبنان

دائرة حلبا في كهرباء لبنان التزمت الاضراب

Lebanon 24
09-12-2021 | 03:42
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التزمت مؤسسة كهرباء لبنان، دائرة حلبا وأقسام برقايل، القليعات، القبيات بالاضراب وأقفلت أبواب مراكزها، بناء على دعوة نقابة عمال ومستخدمي المؤسسة الى الإضراب ثلاثة أيام، احتجاجا على اتخاذ وزير الطاقة اجراءات من دون الرجوع الى مؤسسة كهرباء لبنان وتوسيع صلاحيات مقدمي الخدمات.

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