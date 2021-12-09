جريح نتيجة حادث صدم عند طريق البداوي

تعرض احد الاشخاص لحادث صدم من قبل سيارة اثناء مروره على دراجته النارية عند طريق البداوي مفرق المنكوبين، مما الى اصابته بجروح ورضوض متفرقة. وعملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على اسعافه ونقله الى المستشفى للعلاج.وقد عرف ان صاحب السيارة قد لاذ بالفرار الى جهة مجهولة.