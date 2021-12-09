الجميّل: حان وقت المحاسبة

كتب رئيس الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميّل عبر حسابه على موقع تويتر: الفساد أدى إلى تآكل الحقوق الأساسية للبنانيين ودفع بالاقتصاد إلى الهاوية وأبعد الشباب عن أحبائهم ، وحان الوقت لمحاسبة الجناة عديمي الضمير عن جرائمهم أمام المحاكم وفي الانتخابات المقبلة.