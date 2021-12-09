لبنان

حملة تنظيف واسعة في الميناء (صور)

Lebanon 24
09-12-2021 | 04:04
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لفتت مندوبة "لبنان 24" الى أنه بتوجيهات من القائم بأعمال بلدية الميناء ايمان الرافعي، تقوم ورش التنظيفات في بلدية الميناء، بالتنسيق مع شركة لافاجيت، بحملة تنظيف واسعة في المدينة تشمل الردميات المكدسة على جوانب الطرقات والأرصفة وجانب المستوعبات وإزالة النفايات كافة من الشوارع الرئيسية والفرعية. وتستمر الحملة عدة أيام للعمل على تنظيف كامل المدينة.
 
 
 
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