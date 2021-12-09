لبنان

انقاذ مواطنين علقوا داخل سياراتهم في هذه المنطقة...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
09-12-2021 | 04:05
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عمل عناصر الدفاع المدني في العقيبة فجر اليوم، على سحب عدد من السيارات كان أصحابها علقوا في داخلها، نتيجة الأمطار الغزيرة.
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العقيبة

الدفاع المدني

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