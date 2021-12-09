اعتصام لموظفي شركة تاتش والسبب...

ينظم موظفو شركة "تاتش" اعتصاما في باحة الشركة الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، احتجاجا على تردي وضعهم الاجتماعي، ورفضا لتمديد عقد التأمين الصحي بالشروط نفسها، "ما يخالف عقد العمل ويرتب مصاريف ليس باستطاعة احد تأمينها"، بحسب الموظفين.