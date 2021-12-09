لبنان

اعتصام لموظفي شركة تاتش والسبب...

Lebanon 24
09-12-2021 | 04:22
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 ينظم موظفو  شركة "تاتش" اعتصاما في باحة الشركة الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، احتجاجا على تردي وضعهم الاجتماعي، ورفضا لتمديد عقد التأمين الصحي بالشروط نفسها، "ما يخالف عقد العمل ويرتب مصاريف ليس باستطاعة احد تأمينها"، بحسب الموظفين.
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تاتش

اعتصام

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