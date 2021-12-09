لبنان

وقفة احتجاجية للسائقين العموميين في صيدا تلبية لدعوة اتحاد النقل البري للاضراب

Lebanon 24
09-12-2021 | 04:29
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نفذ السائقون العموميون وقفة احتجاجية في موقفهم قبالة الكورنيش البحري، تلبية لدعوة اتحاد النقل البري للاضراب والاعتصام اليوم للمطالبة بإعطائهم صفيحتي بنزين، وقد حال الطقس الماطر دون تنفيذ الوقفة عند المدخل الشمالي لصيدا.
 
وعرض السائقون مطالبهم، مشددين على انه "لا يمكن لهم ان يستمروا من دون دعم من الحكومة وانهم غير قادرين على تحمل اعباء الصيانة والمحروقات في ظل ارتفاع اسعارها".
 
وأكد ممثل نقابة السائقين العموميين  في الجنوب ابراهيم البخاري أن "السائق العمومي لم يعد قادرا على تحمل أعباء الصيانة والمحروقات، وللاسف لم يلتزم معنا احد وعود الدعم ومن دون آلية واضحة لا يمكننا العمل وليس بمقدورنا تحديد تعرفة جديدة وتكون مرتفعة على المواطن وزيادة الاعباء عليه".
 
وطالب البخاري بـ "التشدد في مراقبة القطاع ووقف السيارات الخاصة العاملة والارقام العمومية المزورة ودعم المحروقات، وخصوصا انه "ليس هناك نقل رسمي بديل لدى الدولة".
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