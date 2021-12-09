الحجار: عداد كورونا يتزايد في الإقليم

غرّد النائب محمد الحجار عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "أعداد الاصابات تتصاعد وضحايا الكورونا تتزايد في الإقليم وكذلك في لبنان".

,واضاف:"المطلوب التزام الأساليب الوقائية بالتلقيح والتباعد الاجتماعي بشكل تام ووضع الكمامات،وكل من يتلكأ بالالتزام يساهم بشكل أو بآخر في انتشار الوباء وفقدان الأحباء. حمى الله الجميع".