مصادر بعبدا: التفاهم تام بين عون وميقاتي والكلام عن خلاف مجرد تشويش

اكدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا، "ان لا خلافات بين الرئيسين عون وميقاتي، وان التفاهم تام بين الرئيسين على مواجهة المرحلة الراهنة بالتنسيق والتعاون وان كلا من الرئيسين يعمل من اجل ازالة الاسباب التي لا تزال تحول دون انعقاد مجلس الوزراء" .

وتضيف المصادر نفسها "ان عون وميقاتي يلتقيان على ضرورة التعاطي بايجابية مع السعي الذي قام به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع السعودية لترميم العلاقات بين بيروت والرياض، لاسيما بعد اطلاع السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو رئيس الجمهورية، بتكليف من ماكرون، على تفاصيل اللقاء بين ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، علما ان زيارة السفيرة غرييو الى بعبدا سوف تمهد للاتصال الهاتفي بين ماكرون وعون" .

واكدت المصادر "ان وجهات النظر بين عون وميقاتي واحدة في مقاربة كل الملفات العالقة وكل ما يقال غير ذلك يدخل في اطار التشويش على العلاقة بين الرئيسين" .