لبنان

مصادر بعبدا: التفاهم تام بين عون وميقاتي والكلام عن خلاف مجرد تشويش

Lebanon 24
09-12-2021 | 04:45
A-
A+
Doc-P-895144-637746469641344513.jpg
Doc-P-895144-637746469641344513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اكدت مصادر مطلعة على موقف بعبدا، "ان لا خلافات بين الرئيسين عون وميقاتي، وان التفاهم تام بين الرئيسين على مواجهة المرحلة الراهنة بالتنسيق والتعاون وان كلا من الرئيسين يعمل من اجل ازالة الاسباب التي لا تزال تحول دون انعقاد مجلس الوزراء" .

وتضيف المصادر نفسها "ان عون وميقاتي يلتقيان على ضرورة التعاطي بايجابية مع السعي الذي قام به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع السعودية لترميم العلاقات بين بيروت والرياض، لاسيما بعد اطلاع السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو رئيس الجمهورية، بتكليف من ماكرون، على تفاصيل اللقاء بين ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، علما ان زيارة السفيرة غرييو الى بعبدا سوف تمهد للاتصال الهاتفي بين ماكرون وعون" .

واكدت المصادر "ان وجهات النظر بين عون وميقاتي واحدة في مقاربة كل الملفات العالقة وكل ما يقال غير ذلك يدخل في اطار التشويش على العلاقة بين الرئيسين" .

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:10 | 2021-12-09
04:31 | 2021-12-09
05:56 | 2021-12-09
11:14 | 2021-12-09
10:56 | 2021-12-09
10:54 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website