أهالي موقوفي انفجار المرفأ: نستنكر الاخبار المغلوطة عن اجتماعنا مع بيطار

استنكر اهالي الموقوفين في انفجار المرفأ، في بيان، "كل الاشاعات التي تصدر في بعض وسائل الإعلام والتي تناولت أخبارا مغلوطة عن الإجتماع الذي جمعهم بالأمس مع القاضي طارق بيطار"، وكرروا شكرهم لكل الوسائل الإعلامية التي تنقل الخبر بكل دقة وموضوعية.