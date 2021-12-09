لبنان

قتل داخل سيارته (صورة)

Lebanon 24
09-12-2021 | 05:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على الشاب "ع.ب" مصابا بطلق ناري في صدره داخل سيارته على الاوتوستراد الجديد قي "سقي" التبانة في طرابلس.
 
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سيارة

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