مطالبة بتعويض العائلات والسيارات المتضررة بعد انفجار قسطل المياه في رأس النبع





واذ طالب بـ"إتمام الصيانة والاصلاح ورفع الضرر فورا"، ناشد النائب نجم "تعويض العائلات والسيارات المتضررة بشكل عادل". أجرى رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم سلسلة اتصالات بالمعنيين لمتابعة موضوع انفجار قسطل المياه في شارع محمد الحوت في منطقة رأس النبع، وشملت وزير الطاقة والمياه وليد فياض والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران.واذ طالب بـ"إتمام الصيانة والاصلاح ورفع الضرر فورا"، ناشد النائب نجم "تعويض العائلات والسيارات المتضررة بشكل عادل".

‏وكان قد انفجر أنبوب مياه تحت الأرض عائد لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في منطقة رأس النبع، شارع محمد الحوت، نتج عنه انخساف كبير في الطريق العام حيث ابتلعت الحفرة إحدى السيارات المدنية الموجودة في المكان، كما وصلت المياه الى المواقف السفلية لمبنى فليفل و غمرت عدداً من السيارات المركونة.