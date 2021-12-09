لبنان

في هذه البلدة... الارسال مقطوع بشكل كلي

Lebanon 24
09-12-2021 | 05:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إنقطاع إرسال الإنترنت التابع لشركة "ألفا" بشكل كلي عن بلدة عكار العتيقة، ما دفع الاهالي الى مناشدة الشركة للتدخل سريعا.
 
 
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