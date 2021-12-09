في هذه البلدة... الارسال مقطوع بشكل كلي

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إنقطاع إرسال الإنترنت التابع لشركة "ألفا" بشكل كلي عن بلدة عكار العتيقة، ما دفع الاهالي الى مناشدة الشركة للتدخل سريعا.