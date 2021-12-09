لبنان

دعوى جديدة من دياب أمام البيطار

Lebanon 24
09-12-2021 | 05:25
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تقدّم الوزير السّابق رشيد درباس، بوكالته عن رئيس الحكومة السّابق حسان دياب، أمام المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بدفوع شكليّة تتناول صلاحيّة كلّ من المجلس العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
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حسان دياب

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