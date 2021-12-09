هل وصل أوميكرون الى لبنان؟.. وزير الصحة يتحدث عن حالتين مشتبه في إصابتهما

عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض مؤتمرا صحافيا مشتركا مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران تم خلاله الإعلان عن وجود حالتين مشتبه بإصابتهما بمتحور أوميكرون كما تم التشديد على وجوب الإقبال على اللقاح والمشاركة بكثافة في ماراتون فايزر، الذي تنظمه وزارة الصحة العامة يومي السبت والأحد المقبلين في 11 و12 كانون الأول الجاري، خصوصا أن الدراسات العالمية تثبت تباعا أن اللقاح يحول دون تعرض المصاب بالفيروس إلى مضاعفات صحية خطيرة تستدعي الإستشفاء.الأبيضوقد استهل الوزير الأبيض المؤتمر الصحافي بالإشارة إلى "أن لبنان سجل بالأمس واحدا من أعلى أرقام الإصابات بالفيروس في الفترة الأخيرة وهو أمر يثير القلق في ضوء تراجع قدرة المستشفيات على تحمل العبء الصحي الذي تحملته العام الماضي في مثل هذه الفترة، خصوصا أن القطاع يعاني من هجرة الكوادر الطبية والتمريضية".وأبدى ارتياحه للتجاوب مع حملات التلقيح التي تنظمها وزارة الصحة حيث ارتفع عدد الذين يتسجلون على المنصة يوميا من خمسة آلاف إلى أربعة وعشرين ألفًا، كما أن عدد الملقحين ارتفع أسبوعيا من سبعين ألفًا إلى أكثر من مئة ألف.وأمل الوزير الأبيض "أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من مئة وثلاثين ألف ملقح أسبوعيا مع ماراتون فايزر في نهاية الأسبوع".وتابع وزير الصحة العامة "أن أخذ اللقاح يرتدي أهمية مضاعفة مع انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" والذي تشير المعلومات الأولية في شأنه إلى أنه يتنقل بسرعة أكبر من المتحورات السابقة. وكانت الفحوص التي تقوم بها مختبرات الجامعة اللبنانية للقادمين عبر المطار قد أثبتت أن الحالات المسجلة في لبنان من متحور "دلتا"، ولكن هذه الفحوص أظهرت أخيرا أن هناك شكا كبيرا بإمكان إصابة حالتين بمتحور أوميكرون".وأوضح الوزير الأبيض "أن برنامج الترصد الوبائي في وزارة العامة يتتبع الحالتين الموجودتين في الحجر الكامل منذ وصولهما إلى لبنان وهما بصحة جيدة والأعراض خفيفة".ولفت الابيض ردا على سؤال إلى "أن الحالتين قادمتان من أفريقيا". وقال:" إن حسم الإصابة بالمتحور سيتم من خلال فحص التسلسل الجيني للحالتين في الجامعة اللبنانية الأميركية LAU". وأوضح في هذا المجال "أن لوزارة الصحة العامة برامج مشتركة مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز شبكة من المختبرات الجامعية التي تقوم بتحليل التسلسل الجيني وهي حاليا في كل من LAU والجامعة الأميركية على أن تشمل في وقت قريب مختبرات الجامعة اللبنانية التي يعتز بها".وأشاروزير الصحة العامة إلى "أن أوميكرون بدأ ينتشر في مختلف دول العالم بأعداد كبيرة وكان وصوله إلى لبنان مسألة وقت، حيث توقعت منظمة الصحة العالمية أن يأخذ هذا المتحور مكان دلتا. وشدد في هذا السياق على "ضرورة التزام كل القادمين إلى لبنان بالتعليمات الوقائية والحجر لتحديد الحالات الإيجابية ونوع المتحورات الموجودة". وقال:"إن ما يهمني تأكيده للبنانيين أن الحماية الأساسية من كل المتحورات ومن كورونا تكمن عن طريق اتباع إجراءات السلامة وأخذ اللقاح".أضاف:" أن الدراسات باتت كافية وشافية وواضحة لناحية التأكيد أن العدد الأكبر من الناس الذين يحتاجون للإستشفاء أو يتوفون نتيجة إصابتهم بكورونا هم من غير الملقحين، لذا من المهم أن يتوجه الناس من عمر اثنتي عشرة سنة وما فوق إلى اللقاح"!.ودعا الوزير الأبيض الجميع، من لبنانيين ومقيمين، إلى "الإقبال بكثرة والإستفادة من ماراتون فايزر المفتوح لكل الفئات العمرية يومي السبت والأحد المقبلين في أكثر من خمسين مركز تلقيح على الأراضي اللبنانية ليحموا أنفسهم وعائلاتهم".بدرانبدوره، أوضح الدكتور بدران أنه "حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، لم يكن هناك شك بإمكان إصابة أي حالة من الحالات الإيجابية بمتحور أوميكرون. ولكن ابتداء من الرابع من كانون الأول الجاري حصل شك بحالتين نتيجة التتبع الجيني لهما عن طريق الـPCR حيث تبين وجود تعديلين جينيين (S- وK417N) هما موجودان بمتحور أوميكرون. وهناك نسبة مرتفعة جدا أن تكون هاتان الحالتان مصابتين بالمتحور المذكور".ولفت إلى "أن الحسم النهائي سيكون بالـSequencing (فك الشيفرة الجينية الكاملة أو التسلسل الجيني) الذي ستقوم به وزارة الصحة العامة".