لبنان

"ما بتمرق هيك قصة".. باسيل: قرار وزير العمل توطين مقنّع ومرفوض!

Lebanon 24
09-12-2021 | 05:55
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غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في حسابه الخاص عبر "تويتر" قائلاً.

"قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنّع ومرفوض. ندعو النقابات لكسره امام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به. ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف!".
 
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