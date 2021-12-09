لبنان

خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-12-2021 | 05:56
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في ظل الانقطاع للكهرباء، وفي ظل التقنين الذي يتبعه أصحاب المولدات في الأشهر الأخيرة، أشار رئيس تجمع أصحاب المولدات في لبنان عبدو سعادة لـ "لبنان 24" إلى انهم "وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمرون بها وكذلك البلاد سيقومون بتأمين الكهرباء بشكل متواصل خلال يومي عيدي الميلاد ورأس السنة".

كما أكد سعادة ان " اصحاب المولدات يلمسون وجع الناس الناتج عن القيمة المرتفعة جدا للفاتورة الكهربائية الشهرية، لكن وزارة الطاقة هي الجهة التي تقوم بتسعير قيمة الكيلوات وليس أصحاب المولدات، لذلك ولتخفيف معاناة الجميع نطلب عودة الدعم على مادة المازوت بأي طريقة ممكنة.

لبنان

خاص

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