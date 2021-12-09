لبنان

المازوت الإيراني في البقاع... هكذا تمّ توزيعه

Lebanon 24
09-12-2021 | 06:17
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اطلق "حزب الله" يوم اول من امس عملية توزيع المازوت الايراني على الاهالي المقيمين في قرى محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع وسط اقبال كثيف على التسجيل من اجل الحصول على القسيمة التي تخولهم التوجه الى المحطات المحددة من قبل الحزب. 
ووفق الآلية التي اطلقها الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله فإن العائلات المقيمة في هذه القرى تتسلم قسيمة ببرميل واحد لمازوت التدفئة او لكمية اقل حسب قدرتها المالية مع حفظ حقها طيلة الشهر بالحصول على كمية ٢٠٠ ليتر.

لبنان

خاص

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