لبنان

المرتضى باشر استقبالاته في قصر الاونيسكو مكرسا اياه مقرا لوزارة الثقافة

Lebanon 24
09-12-2021 | 06:20
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 استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى  في اليوم الاول لدوامه في قصر الاونيسكو، ومن باب تكريسه لهذا القصر كمقر اساسي لوزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ، كلأ من الفنانة رونزا، ورئيس رابطة الاساتذة في المعهد الوطني العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" ادي دورليان، والكاتب شكري انيس فاخوري، في حضور مستشاريه الدكتور فواز كبارة والبروفسور روك انطوان مهنا.
 
كما التقى المرتضى، وزير التربية والتعليم العالي وزيرالاعلام بالوكالة القاضي الشيخ عباس الحلبي، في حضور مستشاريه الدكتور فواز كبارة والبروفسور روك انطوان مهنا، وتم البحث في امور مشتركة بين وزارتي الثقافة والاعلام، وما يمكن تنفيذ البعض منها من خلال تلفزيون لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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