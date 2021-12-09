بو حبيب تسلم دعوة للمشاركة في مؤتمر الطاقة في برلين

تسلم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب من سفير المانيا لدى لبنان اندرياس كيندل دعوة للمشاركة في مؤتمر الطاقة في برلين مع وزير الطاقة اللبناني .

كما بحث الوزير بوحبيب مع المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني في الازمة المالية التي تعانيها الاونروا ومسؤولية المجتمع الدولي في الاستمرار في دعمها.