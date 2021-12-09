فريق بيطري شارك في حملة ممولة من هولندا للكشف على المواشي

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على" تويتر" انه في اطار التعاون العسكري –المدني (CIMIC)، شارك فريق بيطري من الجيش في حملة للكشف على المواشي وتوزيع ادوية ممولة من السلطات الهولندية على صغار المربين في البلدات التابعة لإتحاد بلديات جبل عامل.