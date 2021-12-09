لبنان

فريق بيطري شارك في حملة ممولة من هولندا للكشف على المواشي

Lebanon 24
09-12-2021 | 06:38
A-
A+
Doc-P-895193-637746539775534135.jpg
Doc-P-895193-637746539775534135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على" تويتر" انه في اطار التعاون العسكري –المدني (CIMIC)، شارك فريق بيطري من الجيش في حملة للكشف على المواشي وتوزيع ادوية ممولة من السلطات الهولندية على صغار المربين في البلدات التابعة لإتحاد بلديات جبل عامل.
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد سلسلة مخالفات... أوقفه الجيش
lebanon 24
09/12/2021 18:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: حفل تخريج وتوزيع إفادات على عسكريين من فوج الهندسة
lebanon 24
09/12/2021 18:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإثيوبية: الجيش سيطر على 7 بلدات بمحيط مدينة ولديا آخر معاقل مسلحي جبهة تغراي في أمهرا (الجزيرة)
lebanon 24
09/12/2021 18:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سلاح الجو الهندي: وفاة رئيس أركان الجيش الهندي وزوجته و11 شخصا في حادث تحطم مروحية عسكرية
lebanon 24
09/12/2021 18:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

مواشي

هولندا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:10 | 2021-12-09
04:31 | 2021-12-09
05:56 | 2021-12-09
11:14 | 2021-12-09
10:56 | 2021-12-09
10:54 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website