18
o
بيروت
20
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
فريق بيطري شارك في حملة ممولة من هولندا للكشف على المواشي
Lebanon 24
09-12-2021
|
06:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على" تويتر" انه في اطار التعاون العسكري –المدني (CIMIC)، شارك فريق بيطري من الجيش في حملة للكشف على المواشي وتوزيع ادوية ممولة من السلطات الهولندية على صغار المربين في البلدات التابعة لإتحاد بلديات جبل عامل.
مواضيع ذات صلة
بعد سلسلة مخالفات... أوقفه الجيش
Lebanon 24
بعد سلسلة مخالفات... أوقفه الجيش
09/12/2021 18:22:48
09/12/2021 18:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: حفل تخريج وتوزيع إفادات على عسكريين من فوج الهندسة
Lebanon 24
الجيش: حفل تخريج وتوزيع إفادات على عسكريين من فوج الهندسة
09/12/2021 18:22:48
09/12/2021 18:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإثيوبية: الجيش سيطر على 7 بلدات بمحيط مدينة ولديا آخر معاقل مسلحي جبهة تغراي في أمهرا (الجزيرة)
Lebanon 24
الحكومة الإثيوبية: الجيش سيطر على 7 بلدات بمحيط مدينة ولديا آخر معاقل مسلحي جبهة تغراي في أمهرا (الجزيرة)
09/12/2021 18:22:48
09/12/2021 18:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح الجو الهندي: وفاة رئيس أركان الجيش الهندي وزوجته و11 شخصا في حادث تحطم مروحية عسكرية
Lebanon 24
سلاح الجو الهندي: وفاة رئيس أركان الجيش الهندي وزوجته و11 شخصا في حادث تحطم مروحية عسكرية
09/12/2021 18:22:48
09/12/2021 18:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
مواشي
هولندا
تابع
الأكثر قراءة
أمواج عالية وإطاحة أحد المارين... فيديو متداول عن تأثير العاصفة في المنارة
Lebanon 24
أمواج عالية وإطاحة أحد المارين... فيديو متداول عن تأثير العاصفة في المنارة
13:51 | 2021-12-08
08/12/2021 01:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24
Lebanon 24
خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24
05:56 | 2021-12-09
09/12/2021 05:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فتحة فستان نادين نسيب نجيم تضعها بموقف محرج.. كشفت الكثير خلال صعودها إلى المسرح! (فيديو وصور)
Lebanon 24
فتحة فستان نادين نسيب نجيم تضعها بموقف محرج.. كشفت الكثير خلال صعودها إلى المسرح! (فيديو وصور)
02:00 | 2021-12-09
09/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله بدأ بالتغيير حتى بـ "الاوادم"
Lebanon 24
حزب الله بدأ بالتغيير حتى بـ "الاوادم"
01:30 | 2021-12-09
09/12/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2021-12-08
08/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:10 | 2021-12-09
الرئيس المصري مستقبلا الرئيس ميقاتي: لبنان يحتاج إلى وفاق سياسي لإعادة إستنهاضه
04:31 | 2021-12-09
ميقاتي من مقر الجامعة العربية: نشكر جهودها في تقريب وجهات النظر بين لبنان والدول العربية (صور)
05:56 | 2021-12-09
خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24
11:14 | 2021-12-09
عامل توصيل يتعرض للسرقة في أبي سمراء...هذه هي التفاصيل (صورة)
10:56 | 2021-12-09
مزارع اقتلع فجلة زنتها 7 كلغ من بستانه في بلدة بيت ايوب
10:54 | 2021-12-09
بوشكيان: تطمين الأسواق التصديرية إلى جدية التفتيش وحملة منع التهريب
فيديو
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
09/12/2021 18:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
11:00 | 2021-12-08
09/12/2021 18:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
11:00 | 2021-12-08
09/12/2021 18:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact