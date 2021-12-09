البيطار عاد والسلطة "تتأهّب".. جولة جديدة من "الكباش" بدأت!

كتب المحرر السياسي:



عاد البيطار إلى رأس عمله إذًا، لتبدأ "التكهّنات" عن بدء جولة "كباش" جديد بينه وبين القوى السياسية التي اختارت "الخصومة" معه، في ظلّ توقّعات بأنّها ستكون له مرّة أخرى "بالمرصاد"، بمعنى أنّها "لن تستسلم" للأمر الواقع، رغم سدّ معظم المنافذ القانونية المُتاحة أمامها، بعد "حصر" الجهة الناظرة بدعاوى "كفّ اليد".

وفي حين يرى كثيرون أنّ المتضرّرين من البيطار ينتظرون ما سيفعله الأخير "ليبنوا على الشيء مقتضاه"، تُطرَح علامات استفهام بالجملة: هل ستكون البلاد فعلاً أمام جولة "أخذ وردّ" جديدة بين الجانبين، أم يُترَك التحقيق ليسلك طريقه هذه المرة؟ وأما آن لـ"مهزلة" كفّ اليد أن تنتهي، خصوصًا مع سقوط "التسويات"؟!. استأنف المحقّق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار نشاطه من جديد، بعد "تعليق قسري" للتحقيق استمرّ أسابيع، بسبب الدعاوى التي قُدّمت تارةً لـ"كفّ يده" وطورًا لـ"مخاصمة الدولة"، على وقع حديثٍ لم يتوقف طيلة الفترة الماضية، عن "تسوية ومقايضة"، ربما على "رأس" القاضي نفسه.عاد البيطار إلى رأس عمله إذًا، لتبدأ "التكهّنات" عن بدء جولة "كباش" جديد بينه وبين القوى السياسية التي اختارت "الخصومة" معه، في ظلّ توقّعات بأنّها ستكون له مرّة أخرى "بالمرصاد"، بمعنى أنّها "لن تستسلم" للأمر الواقع، رغم سدّ معظم المنافذ القانونية المُتاحة أمامها، بعد "حصر" الجهة الناظرة بدعاوى "كفّ اليد".وفي حين يرى كثيرون أنّ المتضرّرين من البيطار ينتظرون ما سيفعله الأخير "ليبنوا على الشيء مقتضاه"، تُطرَح علامات استفهام بالجملة: هل ستكون البلاد فعلاً أمام جولة "أخذ وردّ" جديدة بين الجانبين، أم يُترَك التحقيق ليسلك طريقه هذه المرة؟ وأما آن لـ"مهزلة" كفّ اليد أن تنتهي، خصوصًا مع سقوط "التسويات"؟!.

لا استسلام

صحيح أنّ الجميع ينظر بعين "الترقب والحذر" إلى المرحلة الجديدة من التحقيق التي سيباشرها البيطار، مع عودته إلى القضية، ورغبته ربما بـ"تعويض ما فات"، لكنّ الأكيد أنّ القوى السياسية التي لم توفّر فرصة لـ"كفّ يده" في السابق، لن تقف "متفرّجة" اليوم، وهي بالتالي "جاهزة" لجولة "الكباش" الجديدة إن جاز التعبير، رفضًا لأيّ خطوات يمكن أن يقدم عليها.

ويعتقد البعض أنّ "الضغوط" على المحقّق العدلي ستزداد في المرحلة المقبلة، خصوصًا أنّ القوى المعترضة على أدائه لم تغيّر موقفها، وعلى رأسها "حزب الله" الذي يتّهمه صراحةً بـ"التسييس"، وهي قد تلجأ لأساليب جديدة للتضييق عليه، إن أمكن، وربما لـ"مناورات" إضافية لتعليق التحقيق، وبالحدّ الأدنى لـ"تضييع الوقت" قدر الاستطاعة، ريثما تنجح في تحصيل "مكاسب سياسية"، أو حتى "فرض" ما تريد بقوة "الأمر الواقع".

في المقابل، تشير المعطيات إلى أنّ القاضي البيطار من جهته، "لن يستسلم"، وهو تعمّد أن يكون نشاطه الأول بعد استئنافه مهام التحقيق، استقباله أهالي عدد من الموقوفين وتلقيه مراجعات من بعض أهالي الضحايا، علمًا أنّ هناك من يشير إلى أنّه لو أراد أن "يتراجع"، لفعل ذلك منذ فترة طويلة، ومنذ بدأ يواجه "معارضة شرسة"، لكنّه "مصمّم" على المضيّ حتى النهاية في التحقيق، أيًا كانت "العقبات" التي يدرك أنّها ليست بقليلة أو بسيطة. صحيح أنّ الجميع ينظر بعين "الترقب والحذر" إلى المرحلة الجديدة من التحقيق التي سيباشرها البيطار، مع عودته إلى القضية، ورغبته ربما بـ"تعويض ما فات"، لكنّ الأكيد أنّ القوى السياسية التي لم توفّر فرصة لـ"كفّ يده" في السابق، لن تقف "متفرّجة" اليوم، وهي بالتالي "جاهزة" لجولة "الكباش" الجديدة إن جاز التعبير، رفضًا لأيّ خطوات يمكن أن يقدم عليها.ويعتقد البعض أنّ "الضغوط" على المحقّق العدلي ستزداد في المرحلة المقبلة، خصوصًا أنّ القوى المعترضة على أدائه لم تغيّر موقفها، وعلى رأسها "حزب الله" الذي يتّهمه صراحةً بـ"التسييس"، وهي قد تلجأ لأساليب جديدة للتضييق عليه، إن أمكن، وربما لـ"مناورات" إضافية لتعليق التحقيق، وبالحدّ الأدنى لـ"تضييع الوقت" قدر الاستطاعة، ريثما تنجح في تحصيل "مكاسب سياسية"، أو حتى "فرض" ما تريد بقوة "الأمر الواقع".في المقابل، تشير المعطيات إلى أنّ القاضي البيطار من جهته، "لن يستسلم"، وهو تعمّد أن يكون نشاطه الأول بعد استئنافه مهام التحقيق، استقباله أهالي عدد من الموقوفين وتلقيه مراجعات من بعض أهالي الضحايا، علمًا أنّ هناك من يشير إلى أنّه لو أراد أن "يتراجع"، لفعل ذلك منذ فترة طويلة، ومنذ بدأ يواجه "معارضة شرسة"، لكنّه "مصمّم" على المضيّ حتى النهاية في التحقيق، أيًا كانت "العقبات" التي يدرك أنّها ليست بقليلة أو بسيطة.