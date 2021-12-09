لبنان

سرقة أكثر من 25 "تنكة" زيت زيتون

Lebanon 24
09-12-2021 | 07:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن أقدام مجموعة من المجهولين  على دخول منزل المواطن "أحمد علي شهاب" في بلدة رجم خلف في وادي خالد حيث قاموا بسرقة 25 "تنكة" زيت زيتون من داخل منزله.
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زيت زيتون

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