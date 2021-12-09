سرقة أكثر من 25 "تنكة" زيت زيتون

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن أقدام مجموعة من المجهولين على دخول منزل المواطن "أحمد علي شهاب" في بلدة رجم خلف في وادي خالد حيث قاموا بسرقة 25 "تنكة" زيت زيتون من داخل منزله.