لبنان

تعميم هام من مصرف لبنان بشأن اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية بالعملات الأجنبية

Lebanon 24
09-12-2021 | 07:04
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أصدر مصرف لبنان تعميماً بشأن اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية. وجاء في البيان ما يلي:
 
 
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