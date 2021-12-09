لبنان

دولار المصارف بـ8000 ليرة بدلاً من 3900.. قرار هام من مصرف لبنان

Lebanon 24
09-12-2021 | 07:12
A-
A+
Doc-P-895202-637746565327677034.jpg
Doc-P-895202-637746565327677034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مصرف لبنان أنه قرر، ولمن يرغب بالاستفادة من التعميم 151، رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 3900 ليرة الى 8000 ليرة على أن يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أميركي.
 
مواضيع ذات صلة
هكذا كان ردّ كنعان على قرار مصرف لبنان تمديد التعميم 151
lebanon 24
09/12/2021 18:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم هام من مصرف لبنان بشأن اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية بالعملات الأجنبية
lebanon 24
09/12/2021 18:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان: هذا حجم التداول على صيرفة
lebanon 24
09/12/2021 18:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الجدل حول أوراق الـ100$.. هذا ما أعلنه مصرف لبنان
lebanon 24
09/12/2021 18:23:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مصرف لبنان

151

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:10 | 2021-12-09
04:31 | 2021-12-09
05:56 | 2021-12-09
11:20 | 2021-12-09
11:14 | 2021-12-09
10:56 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website