دولار المصارف بـ8000 ليرة بدلاً من 3900.. قرار هام من مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان أنه قرر، ولمن يرغب بالاستفادة من التعميم 151، رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 3900 ليرة الى 8000 ليرة على أن يحدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أميركي.