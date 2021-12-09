لبنان

دريان عرض الاوضاع مع فرونتسكا

Lebanon 24
09-12-2021 | 07:20
A-
A+
Doc-P-895208-637746564639506412.png
Doc-P-895208-637746564639506412.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى البحث في الشؤون المحلية وأوضاع المنطقة.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
يزور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الساعة 11 من قبل ظهر يوم غد السبت مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى
lebanon 24
09/12/2021 18:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب نهاد المشنوق وتم البحث خلال اللقاء في الشؤون السياسية والاقتصادية والأوضاع المعيشية
lebanon 24
09/12/2021 18:23:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الشيخ عبد اللطيف دريان

يوانا فرونتسكا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:10 | 2021-12-09
04:31 | 2021-12-09
05:56 | 2021-12-09
11:20 | 2021-12-09
11:14 | 2021-12-09
10:56 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website