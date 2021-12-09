بري استقبل نقيب المحامين في بيروت

إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ، نقيب المحامين ناضر كسبار وأعضاء مجلس النقابة وعدد من نقباء المحامين السابقين ولجنة إدارة صندوق التقاعد .الرئيس بري هنأ النقيب كسبار واعضاء مجلس النقابة كما تخلل اللقاء عرض لشؤون متصلة بمطالب المحامين ومزاولة المهنة .وبعد اللقاء تحدث نقيب المحامين ناضر كسبار قائلاً : تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري كمجلس نقابة جديد و لجنة ادارة صندوق التقاعد . الرئيس بري هنأ مجلس النقابة المنتخب وأيضاً وجهنا لدولته الشكر بعد صدور القانون المتعلق بصندوق التقاعد ، وأيضاً تطرقنا خلال اللقاء الى أمور عدة ومنها موضوع ال TVA المتعلقة بالمحامين ، ومنها إمكانية تقديم النقابة الطعن أمام المجلس الدستوري في موضوع دستورية القوانين ، كما تطرقنا الى موضوع المادة 111 المتعلقة بمنع المحامي من مزاولة مهنة المحاماة من قبل قاضي التحقيق .وأضاف : الموضوع المهم أيضاً والذي سررنا بسماعه من دولة الرئيس والذي أكد عليه هو المتعلق بموضوع حقوق الودائع ، ودائع اللبنانيين في المصارف اللبنانية فكلام الرئيس نبيه بري واضح في هذا الخصوص لجهة المحافظة على حقوق المودعين وهذا الأمر يعنينا كثيراً كمواطنين وكمحامين .وختم كسبار : لابد من توجيه الشكر لدولته على حسن الإستقبال وعلى تأكيده الدائم على تبني أي موضوع وأي مشروع وإقتراح قانون يقدم من النقابة .وبعد الظهر استقبل الرئيس بري حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث جرى التوافق مع حاكمية مصرف لبنان على إعداد إقتراح يضمن قانونية أموال المودعين حتى آخر قرش وزيادة مقدار قيمة الدفع الشهري بالدولار والليرة اللبنانية قبل البحث بأي صيغة للكابيتال كونترول أو غيره .كما استقبل رئيس المجلس ممثل المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في كندا سماحة السيد نبيل عباس بحضور مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ حسن عبد الله .