لبنان

مؤسسة مياه بيروت: باشرنا بإصلاح العطل الطارئ في محمد الحوت

Lebanon 24
09-12-2021 | 07:24
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صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، البيان الاتي :
"تؤكد المؤسسة أنها وعلى الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تنعكس تراجعا لقدراتها، فإنها لم توقف أعمال الصيانة على كافة خطوط الجر والتوزيع في الدوائر الواقعة ضمن صلاحيتها. أما الأعطال التي تطرأ على الشبكات فهي غير مرتقبة، وتوليها المؤسسة الأولوية القصوى حيث تبادر فورا إلى إرسال فرق الطوارئ لتصليحها.
 
وفي ما يتعلق بالعطل الطارئ الذي حصل على خط جر المياه في شارع محمد الحوت، فإن المؤسسة بادرت منذ لحظة انفجاره مساء أمس إلى الكشف على العطل وبدأت بإجراء أعمال التصليح من دون توقف في انتظار إنجازها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
 
وللمناسبة، تشير المؤسسة إلى أنها على تنسيق تام مع مهندسي بلدية بيروت والمسؤولين فيها وقد قامت في الفترة الأخيرة بالتعاون مع البلدية بإصلاح أعطال وصيانة شبكات في كل من الأوزاعي - البسطة - كليمنصو - الرملة البيضا - وطى المصيطبة - شارع عبد الوهاب الإنكليزي - شركة الكهرباء - محمد الحوت.
 
إن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، تؤكد أن هذه الظروف الصعبة تتطلب تضافر الجهود لرفع الضرر عن كاهل المواطنين بدلا من تقاذف المسؤوليات".
 
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