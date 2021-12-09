لبنان

دشتي بعد لقائها بيرم: سنكون مساعدين وداعمين لوزارة العمل

Lebanon 24
09-12-2021 | 07:38
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 استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم وكيلة الامين العام للأمم المتحدة والامينة التنفيذية للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا " الأسكوا" رولا دشتي على رأس وفد، وجرى البحث في الاوضاع في لبنان وما يمكن ان تقدمه "الاسكوا" للبنان لمساعدته على الخروج من ازمته. 

بعد اللقاء قالت دشتي: "تشرفت بلقاء معالي الوزير بيرم وتحدثنا عن تفعيل التعاون بين وزارة العمل والاسكوا في القضايا المتعلقة بخلق فرص عمل للمواطن اللبناني وتعزيز قدرة القطاع الخاص في هذا الاطار . كما تحدثنا عن سياسات الاجور وكيفية ان يكون هذا العمل شاملا وموجها لشرائح المجتمع اللبناني كافة، وكيفية المساعدة في وضع استراتيجية تكون بمثابة خطط واعدة في القطاعات المختلفة لدى المواطن اللبناني ، وسيكون هناك برنامج على منصة الوزراء لكي يعرف المواطن المهارات المطلوبة كي يؤهل نفسه للاستفادة من فرص العمل، والوزارة اليوم تقوم بجهد كبير في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان اليوم ، ونحن في الاسكوا سنكون مساعدين وداعمين للوزارة ان شاء الله". 
 
كما استقبل الوزير بيرم وفدا من نقابة اصحاب الأفران في لبنان برئاسة النقيب علي ابراهيم الذي اطلعه على اوضاع القطاع والمشاكل التي تعترض عمله في ظل الاوضاع الراهنة. 
والتقى الوزير بيرم وفدا من اصحاب المؤسسات السياحية برئاسة علي طباجة.
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