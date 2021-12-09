لبنان

المجلس الدستوري عقد جلسة للبحث في الطعن المقدم من الوطني الحر

Lebanon 24
09-12-2021 | 07:42
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 عقد المجلس الدستوري جلسته الثانية من جلساته المفتوحة صباح اليوم في مقر المجلس في الحدت، في حضور كامل الأعضاء واستمرت الجلسة إلى ما بعد الساعة الواحدة والنصف على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم الاثنين المقبل، تليها كل يوم جلسة لحين  اتخاذ قرار بشان الطعن المقدم من التيار الوطني الحر حول التعديلات على قانون الانتخابات.

 وقال رئيس  المجلس الدستوري  القاضي طانيوس مشلب انه:" يتوقع صدور القرار أواخر الأسبوع المقبل مع العلم ان المدة تنتهي في ال 21 من الشهر الحالي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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