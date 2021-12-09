أقام الجيش حفل تخريج وتوزيع إفادات على عسكريين من فوج الهندسة تابعوا بنجاح دورة اشرف عليها فريق تدريب إيطالي، في مجال تفتيش مسرح الانفجار وكيفية التعامل مع المتفجرات، في قيادة فوج الهندسة- الوروار.