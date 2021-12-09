اعتصام لموظفي الفا وتاتش وتلويح بالاضراب

نفذ موظفو "تاتش" و"ألفا" اعتصاما احتجاجا على تمديد عقد التأمين الصحي حتى 15 شباط المقبل بالشروط نفسها، وغياب التغطية الاجتماعية والصحية، في ظل تخطي سعر صرف الدولار الـ25 ألف ليرة لبنانية.وهدد المعتصمون ببدء إضراب ابتداء من يوم غد الجمعة ، ومن المحتمل أن يطاول وقف التشريج وبيع الخطوط.إشارة الى أن هناك اجتماعا للموظفين مع النقابة بعد ظهر اليوم.