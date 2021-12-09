لبنان

حميه: اولوياتنا متابعة كل الامور التي تؤثر السلامة العامة في المطار

Lebanon 24
09-12-2021 | 07:56
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عرض وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اليوم، مع رئيس مجلس إدارة شركة "الف ميد" مارون شماس، المسؤولة عن تشغيل وصيانة التجهيزات والبنى التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي، في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن. 

وشدد حميه على ان "الهدف من اجتماع اليوم كان للإطلاع على الوضعين القانوني والفني وكل ما يتعلق بمواضيع السلامة العامة في المطار، بحيث ان الوزارة لن تألو جهدا وفقا للقوانين المرعية الإجراء للحفاظ عليها، بما في ذلك تزويد الطائرات بالوقود،وتأكيد أهمية الصيانة المستمرة في هذا المرفق الهام وتطبيق أعلى المعايير الفنية،" مشيرا الى ان "من اولوياتنا متابعة كل الامور التي تؤثر على حسن سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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