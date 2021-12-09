الرئيس المصري مستقبلا الرئيس ميقاتي: لبنان يحتاج إلى وفاق سياسي لإعادة إستنهاضه

البيان المصري

وصدر عن الرئاسة المصرية البيان الاتي: "اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان، بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية ، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بنجيب ميقاتي في بلده الثاني مصر. من جانبه؛ أشاد رئيس الوزراء اللبناني بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي، مؤكداً اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، ومثمناً التجربة المصرية الراهنة المبنية على أولوية النجاح الاقتصادي والتنموي، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مستجدات المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية".

محادثات ثنائية

كذلك أجرى ميقاتي ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي محادثات ثنائية ظهرا في مقر رئاسة الحكومة المصرية بالقاهرة.

مقر جامعة الدول العربية

وزار رئيس مجلس الوزراء مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث استقبله الامين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، في حضور الامين العام المساعد ورئيس مكتب الامين العام السفير حسام زكي، رئيس قطاع الشؤون العربية والامن القومي السفير خليل الذوادي ، مدير ادارة المشرق العربي الوزير المفوض لمى قاسم ومسؤول الملف العربي في مكتب الامين العام المستشار جمال رشدي.

كما حضر سفير لبنان في مصر علي الحلبي والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

تصريح الرئيس ميقاتي

بعد الزيارة ادلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الاتي: "تشرفت بزيارة مقر الجامعة العربية للتعبير اولا عن شكري لمعالي الامين العام احمد ابو الغيط على جهده في جمع الكلمة العربية الواحدة وعلى دعمه الدائم للبنان حيث كان السباق في الاتصال لكي يكون الى جانب لبنان دائما.

اعلم تماما جهوده المستمرة لتقريب وجهات النظر بين لبنان والدول العربية لكي تتفهم الدول العربية موقف لبنان، وقد شكرته على جهده الدائم بهذا الصدد وتمنيت له التوفيق ، ونحن كعرب نتطلع الى هذا المكان لكي يجمع جهودنا ولكي نتصالح مع بعضنا البعض، لانه في النهاية لا يصح الا الصحيح وعلينا ان نكون جميعا يدا واحدة ، ويد الله مع الجماعة".

بيان الجامعة العربية

وصدر عن جامعة الدول العربية البيان الاتي: "اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، دعم الجامعة المستمر للبنان من أجل الخروج من الأزمة المستحكمة التي يعيشها، بكل ما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة يُعاني منها المواطن اللبناني.جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط اليوم رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع اللبنانية والإقليمية.وشدد أبو الغيط ، خلال اللقاء، على الثقة في قدرة الرئيس نجيب ميقاتي على إدارة الإصلاحات المأمولة، لما يتمتع به من حكمة وشبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية.ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن أبو الغيط تأكيده بأن تحقيق التوافق الداخلي، وإن كان مهماً من أجل المضي قُدما في طريق الإصلاحات لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، إلا أنه لا ينبغي أن يكون نافذة لتعطيل الإجراءات الاصلاحية التي يطالب بها المجتمع اللبناني والدولي. وشدد أبو الغيط، على أن تعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربي يشكل جانباً مهماً من تجاوز التحديات التي تواجه البلاد، معرباً عن ارتياحه للتطورات الإيجابية الأخيرة التي أسهمت في حلحلة الأزمة مع المملكة العربية السعودية وبعض الدول الاخري، ومناشداً كافة الأطراف العربية علي وجه الخصوص الوقوف إلى جوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

الوصول

وكان الرئيس ميقاتي وصل الى مصر صباحا حيث استقبله في مطار القاهرة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وقد اقيمت للرئيس ميقاتي مراسم الاستقبال الرسىمية، فعزفت الموسيقى النشيد الوطني اللبناني والنشيد الوطني المصري، بعدها استعرض الرئيسان ثلة من التشريفات، ثم انتقلا الى القاعة الحكومية في مطار القاهرة.

بعد الزيارة ادلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الاتي: "تشرفت بزيارة مقر الجامعة العربية للتعبير اولا عن شكري لمعالي الامين العام احمد ابو الغيط على جهده في جمع الكلمة العربية الواحدة وعلى دعمه الدائم للبنان حيث كان السباق في الاتصال لكي يكون الى جانب لبنان دائما.اعلم تماما جهوده المستمرة لتقريب وجهات النظر بين لبنان والدول العربية لكي تتفهم الدول العربية موقف لبنان، وقد شكرته على جهده الدائم بهذا الصدد وتمنيت له التوفيق ، ونحن كعرب نتطلع الى هذا المكان لكي يجمع جهودنا ولكي نتصالح مع بعضنا البعض، لانه في النهاية لا يصح الا الصحيح وعلينا ان نكون جميعا يدا واحدة ، ويد الله مع الجماعة".

وبعد الاجتماع ادلى رئيس وزراء مصر بالتصريح الاتي: "يوم سعيد جدا انني استقبلت رئيس مجلس الوزراء اللبناني الاستاذ نجيب ميقاتي في زيارته لبلده الثاني مصر، وهذه الزيارة مهمة جدا، وتشرفنا بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اكد في اللقاء دعم مصر بالكامل والاهتمام بلبنان في ظل هذه الظروف الدقيقة، واعطى توجيهات للحكومة بتقديم كل الدعم للشعب اللبناني الشقيق لكي يعبر لبنان هذه المرحلة الدقيقة. وتطرق النقاش مع فخامة الرئيس للعديد من المحاور السياسية والاقتصادية التي تربط بين البلدين، وشدد على الحكومة المصرية ان تلبي كل مطالب الحكومة اللبنانية.وقد عرض الرئيس ميقاتي عددا من الطلبات الخاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وتقديم الدعم في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة للشعب اللبناني الشقيق، وان شاء الله سيتم الاستجابة لهذه الطلبات باسرع وقت ممكن، وتناقشنا في الجوانب الفنية التي تسرع الخطى في هذا المجال.ايضا كان لدولة الرئيس بعض الطلبات المتعلقة بعدد من الادوية والمواد الغذائية والتي ان شاء الله سيتم تلبيتها فورا، ونحن لن نتاخر على اشقائنا في لبنان كما تناقشنا في عدد من المواضيع الاقتصادية الخاصة بالتبادل التجاري لتسهيل الاجراءات بين البلدين في المرحلة المقبلة، وايضا ووضع بعض الحلول الفنية الطويلة المدى لربط الطاقة الكهربائية وان شاء الله سندرسها بحيث يتم تنفيذها ربما من خلال القطاع الخاص بين الدولتين.وايضا توافقنا باذن الله ان يتم عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وان شاء الله تكون في اقرب فرصة في لبنان واتشرف بزيارة اشقائنا اللبنانيين في المرحلة المقبلة.وقد اقام رئيس الوزراء المصري حفل غداء تكريما للرئيس ميقاتي.