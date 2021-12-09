لبنان

في سيارة أجرة... سرقوه ورموه في الشارع

Lebanon 24
09-12-2021 | 08:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المدعو "ط.ن" لعملية سلب اثناء تنقله بسيارة اجرة من دوار ابو علي في طرابلس الى مدينة الميناء.

وفي التفاصيل، صعد شخصان بجانب الضحية وشهروا سكاكين في وجهه، وسلبوه هاتفه الخلوي و مبلغ من المال كان بحوزته وقاموا بعدها برميه جانب الطريق وفروا الى جهه مجهولة.
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