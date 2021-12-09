بعد سلسلة مخالفات... أوقفه الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 9 / 12 / 2021 أوقفت قوة من الجيش المواطن (ع.خ.د) خلال عملية دهم منزله في بلدة سعدنايل، وهو مطلوب لقيامه بالتحريض على الجيش اللبناني وتجارة الأسلحة الحربية، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر العائدة لها.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.