لبنان

لجنة المرأة والطفل درست اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان المتعلقة بالمرأة

Lebanon 24
09-12-2021 | 08:53
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عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة قبل ظهر اليوم  برئاسة النائبة الدكتورة عناية عز الدين وحضور النواب: روجيه عازار، بكر الحجيري، رولا الطبش وعدنان طرابلسي.
 
كما حضر الجلسة: ممثل وزارة العدل القاضي أيمن أحمد، رئيس الديوان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف ورئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص وفارس ابي خليل،
 
خصصت الجلسة لاستكمال درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة واولادها المقدم من النائبة الدكتورة عناية عز الدين. وتم التوافق على الالتزام بالتعديلات الضرورية التي ترعى المساواة والعدالة الاجتماعية وعدم اضافة اي فئات جديدة من شأنها زيادة الاعباء على كاهل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحصر التعديل بالمواد التي يشوبها التمييز بين المرأة والرجل، على ان تعرض النسخة الاخيرة من التعديلات على اللجنة في حضور الجهات المعنية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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