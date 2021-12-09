بالجرم المشهود... هكذا تم القبض عليهما

تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي في المنية من توقيف شخصين في منطقة بحنّين بالجرم المشهود. وضبطت بحوزتهم بعض المسروقات والآلات التى تساعدهم على السرقة.



وتم تحويلهم الى القضاء المختصّ لاجراء المقتضى القانوني.