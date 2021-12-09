بيان عن وزير العمل بخصوص حماية العامل اللبناني وحصرية المهن

يفيد المكتب الإعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم وربطا بقرار حماية العامل اللبناني وحصرية المهن، وما أشيع من تحريف يتعلق بالعامل الفلسطيني بما يلي:

1- ما كان ممنوعا ومحظرا في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابية وغيرها، ما زال ممنوعا وباق على حاله.. وأن ما سمح به الوزير هو توسعة لنسبة العمالة الفلسطينية فقط وضمن ما تتيحه القوانين ومن صلاحيات الوزير حصرا. وبالتالي فان كل ما أشيع خلاف ذلك هو محض إفتراء وتسرع وقلة مهنية باعتبار عدم قراءة القرار بدقة.

2- يربأ الوزير بيرم بمن يعترضون في أن يتسرعوا بعيدا عن الاستيضاح والاستفسار قبل اطلاق الاتهامات جزافا.

3- ويفيد المكتب بأن كل التفاصيل ستكون غدا الجمعة الساعة 10 ونص صباحا في مؤتمر صحفي في وزارة العمل.