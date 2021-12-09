لبنان

بيان عن وزير العمل بخصوص حماية العامل اللبناني وحصرية المهن

Lebanon 24
09-12-2021 | 09:26
A-
A+
Doc-P-895234-637746640284520283.jpg
Doc-P-895234-637746640284520283.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يفيد المكتب الإعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم وربطا بقرار حماية العامل اللبناني وحصرية المهن، وما أشيع من تحريف يتعلق بالعامل الفلسطيني بما يلي: 
1- ما كان ممنوعا ومحظرا في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابية وغيرها، ما زال ممنوعا وباق على حاله.. وأن ما سمح به الوزير هو توسعة لنسبة العمالة الفلسطينية فقط وضمن ما تتيحه القوانين ومن صلاحيات الوزير حصرا. وبالتالي فان كل ما أشيع خلاف ذلك هو محض إفتراء وتسرع وقلة مهنية باعتبار عدم قراءة القرار بدقة.
2- يربأ الوزير بيرم بمن يعترضون في أن يتسرعوا بعيدا عن الاستيضاح والاستفسار قبل اطلاق الاتهامات جزافا.
3- ويفيد المكتب بأن كل التفاصيل ستكون غدا الجمعة الساعة 10 ونص صباحا في مؤتمر صحفي في وزارة العمل.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:10 | 2021-12-09
04:31 | 2021-12-09
05:56 | 2021-12-09
11:20 | 2021-12-09
11:14 | 2021-12-09
10:56 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website