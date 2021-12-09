لبنان

بعد رفض محال صيرفة المئة دولار القديمة.. هذا ما فعله محتجون

Lebanon 24
09-12-2021 | 10:05
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جالت مجموعة من شباب الحراك الشعبي من خيمة اعتصام حلبا على كافة محلات الصيرفة في مدينة حلبا، احتجاجا على رفض بعض الصيارفة أخذ المئة دولار القديمة إلا إذا اقتطع منها ما بين 10 و20 دولارا، ومنهم من يرفضها بتاتا، وأجبروا كل صيرفي رفض تصريف المئة دولار القديمة على الإقفال.
 
وأكد المحتجون أن تحركهم هذا هو للاضاءة فقط على ما يحصل، محملين الدولة والشركات المسؤولية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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