لبنان

فرونتسكا في بكركي

Lebanon 24
09-12-2021 | 10:10
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا. 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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وصول البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في هذه الأثناء الى السراي الكبير للقاء الرئيس نجيب ميقاتي.
lebanon 24
09/12/2021 18:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24

البطريرك مار بشارة بطرس الراعي

يوانا فرونتسكا

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