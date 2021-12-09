جنبلاط أبرق مهنئًا شولتز بانتخابه مستشارًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الى أولاف شولتز مهنئًا بانتخابه مستشارًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية.وجاء في البرقية:"يسرّني تقديم أصدق التهاني بمناسبة انتخابكم المستشار الجديد لألمانيا.أنا على ثقة بأنّ منصبك الجديد سيمنحك الفرصة الكافية لتطبيق الرؤيا الاشتراكية، والالتزام بالعدالة الاجتماعية، في ألمانيا وأوروبا، وفي العالم أجمع.إنّ مواقفك التاريخية في دعم لبنان، واستقلاله، وسيادته، وسلامة أراضيه، كانت على الدوام موضع تقدير من جانب الشعب اللبناني. وبهذه المناسبة أريد أن أنتهز الفرصة لتأكيد التزامنا بتقوية العلاقات التي تربطنا.وأتمنى أن يرافقك النجاح في منصبك الجديد وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي