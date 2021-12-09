لبنان

اجتماع نقابة عمال المخابز مع وزير العمل: إتفاق على صياغة مطالب العمال وأصحاب العمل

Lebanon 24
09-12-2021 | 10:38
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عقد اليوم اجتماع في مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في الوزارة، ضم رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري ووفدا من نقابة أصحاب الافران برئاسة علي ابراهيم.
 
وأفادت النقابة في بيان انه تم في خلال الاجتماع "البحث والتداول في الازمة الاقتصادية ومشاكل قطاع الافران في الاوضاع الراهنة ومعاناته وحاجته للعمال بسبب هجرة العمال وسفر العمال السوريين وعودة العمال الاجانب الى بلادهم".
 
وأكدت النقابة في بيانها ان الوفد "أكد لمعالي الوزير، حرصنا على استمرار ديمومة العمل في الافران لمصلحة جميع العمال من دون استثناء وأصحاب الافران وتأمين فرص عمل للعمال اللبنانيين  العاطلين عن العمل وزيادة نسبة البطالة وتطبيق قانون العمل على عمال الأفران اسوة بباقي العمال. وأكد معالي وزير العمل حرصه على رغيف خبز المادة الاساسية والحيوية لكافة المواطنيين والتعاون لمصلحة الجميع العمال واصحاب العمل والحفاظ على رغيف الخبز ليبقى في متناول جميع المواطنين. وطلب معاليه صياغة مطالب العمال واصحاب العمل والتعاون والاتفاق على المتابعة بعقد اجتماع لاحق متمم  لهذا الاجتماع مع معالي الوزير".
المصدر: الوكالة الوطنية
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