مركز الألعاب التكيفي لذوي الإعاقة في صيدا يكرم لاعبيه (صور)

كرم مركز الألعاب التكيفي لذوي الإعاقة في صيدا اللاعبين "محمد رمضان" و "محمد الددا" بعد فوزهم بالكأس والمركز الثالث في بطولة كأس لبنان في كرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة و ذلك في بيت سكا .



وشارك في التكريم الاعلامي محمد شعيب الذي حاور اللاعبين وناقش معهم التفاصيل الرياضية والتحديات والصعوبات التي يواجهونها كما عبّر جميع الحضور عن دعمهم ذوي الإعاقة وحثهم على المشاركة في مختلف الرياضات المتكيفة مع قدراتهم . وشارك في التكريم الاعلامي محمد شعيب الذي حاور اللاعبين وناقش معهم التفاصيل الرياضية والتحديات والصعوبات التي يواجهونها كما عبّر جميع الحضور عن دعمهم ذوي الإعاقة وحثهم على المشاركة في مختلف الرياضات المتكيفة مع قدراتهم .